Ford, vendite minori del previsto per carenza globale chip

Ford

(Teleborsa) -hadegli analisti per lee, anche a causa del perdurare della carenza globale di semiconduttori e deli problemi alle catene di approvvigionamento. La casa automobilistica di Detroit ha venduto 475.327 veicoli durante il secondo trimestre, in aumento del 9,6% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Secondo quanto riporta CNBC, Edmunds si aspettava un aumento del 10,5%, mentre Cox Automotive del 20,5%.Per giugno, la casa automobilistica ha dichiarato che le sue. Il segmento Truck ha segnato un -27%, quello SUV un -11,5% e le altre auto un -81,8% rispetto allo stesso mese del 2020. Tra le notizie positive c'è il fatto che la società ha raggiunto oltre 100.000 prenotazioni per il nuovo, che verrà lanciato all'inizio del prossimo anno.