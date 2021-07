J&J, vaccino efficace contro variante Delta e immunità per 8 mesi

Johnson & Johnson

(Teleborsa) - La società farmaceutica statunitenseha annunciato che il suo vaccino contro la Covid-19 a singola dose genera unae altre varianti del SARS-CoV-2. Inoltre, dati preliminari hanno mostrato che la durata della risposta immunitaria è di almeno(il periodo massimo valutato fino ad oggi).Secondo uno studio citato dalla società, gli anticorpi e le cellule del sistema immunitario nel sangue divaccinate con Johnson&Johnson hanno neutralizzato con efficacia la variante Delta. I risultati sull'efficacia per almeno otto mesi sono emersi invece da un secondo studio condotto suvaccinati al Beth Israel Medical Center di Boston."I dati attuali per gli otto mesi studiati finora mostrano che il vaccino a singola dose Johnson & Johnson genera una forte risposta anticorpale neutralizzante che non diminuisce; piuttosto,. Inoltre, osserviamo una risposta immunitaria cellulare persistente e particolarmente robusta e duratura", ha affermato Mathai Mammen, responsabile globale ricerca e sviluppo di Janssen (l'unità di Johnson & Johnson che ha sviluppato il vaccino).