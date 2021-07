Plastica monouso: da domani al bando piatti, posate e cannucce

(Teleborsa) - Ridurre l'utilizzo di plastica monouso. Con questo obiettivoapprovata nel 2019 e recepita dall'Italia con legge nazionale nell'aprile di quest'anno.Ilriguardai bicchieri monouso di plastica, le bottigliette per acqua e bibite, i flaconi di detergenti e detersivi, le scatolette e le buste per i cibi. Prodotti che potranno, dunque, continuare a essere prodotti, venduti e utilizzati.Al momento, infatti,, ma soprattutto di cui si può fare a meno, o che si possono facilmente sostituire con altri biodegradabili. Trovare alternative per il resto dei contenitori è più difficile e richiederà più tempo e ingenti investimenti. Un mondo libero dalla plastica richiede, infatti, un cambiamento culturale con un ritorno al passato fatto di detersivi alla spina, borracce, imballaggi in carta o bioplastiche.Sulle, e sulle alternative alla plastica monouso, è in corso unLa direttiva SUP non fa distinzione nel suo bando fra oggetti in plastica tradizionale (quella prodotta dal petrolio e non biodegradabile) e oggetti in plastiche bio: prodotte da materie prime naturali come il mais, biodegradabili nell'ambiente e compostabili (cioè trasformabili in fertilizzante compost). La legge italiana 53/2021 che ha recepito la direttiva europea ha invece escluso dal bando tutte le plastiche usa e getta compostabili, nelle quali l'industria italiana è molto forte. E il nostro paese chiede che anche le linee guida della Commissione per l'applicazione della SUP facciano la stessa cosa.Un altra questione riguarda lai. La direttiva non ne parla, ma le linee guida approvate a maggio estendono il bando anche a questi oggetti. La Ue, in seguito a un confronto fra il vicepresidente della Commissione, Frans Timmermans e il ministro della Transizione ecologica, Roberto Cingolani, ha accolto le obiezioni dell'Italia impegnandosi a rivedere le linee guida della direttiva.