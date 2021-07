Risanamento, interrotte trattative per gestione arena di Milano Santa Giulia

Risanamento

(Teleborsa) -, società immobiliare quotata all'MTA di Borsa Italiana, ha comunicato che la controllata Milano Santa Giulia S.p.A., Lendlease MSG North S.r.l. e OVG Europe Limited hanno sottoscritto in data odierna un Termination Agreement ai sensi del quale hannopreliminari tese a sottoscrivere i contratti definitivi concernenti la costruzione e la gestione dell'Arena sull'area Milano Santa Giulia.Milano Santa Giulia S.p.A. resta impegnata, si legge in una nota, e haal fine di sottoscrivere i necessari accordi vincolanti per la costruzione dell'Arena coerentemente con i tempi di sviluppo del progetto di cui all'Atto Integrativo dell'Accordo di Programma del 17 maggio 2021.Sull'area sorgerà il Pala Italia Santa Giulia, l'impianto destinato a ospitare le competizioni maschili di hockey su ghiaccio e la cerimonia di apertura delle competizioni paralimpiche durante i