Australia, banca centrale riduce QE ma lascia invariati i tassi

(Teleborsa) - La, ha lasciato i tassi principali di riferimento invariati allo 0,10%, confermando allo 0,10% anche il target dei rendimenti dei titoli di stato a tre anni."La ripresa economica è più solida di quanto atteso in precedenza" - spiega l'RBA nel comunicato che accompagna la decisione - e "in generale è positivo l'outlook per le famiglie e gli investimenti". Quanto al"continua a recuperare a un ritmo più forte di quanto stimato", anche se "l'inflazione e i salari rimangono sotto controllo".L'RBA ha fatto sapere che aggiusterà l'ammontare dei titoli di stato che acquista su base settimanale.