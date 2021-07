Svetta Weibo su indiscrezioni riguardanti delisting

Weibo

(Teleborsa) - Ottima la performance di, che si attesta a 58,88 con un. Il titolo del social network cinese, un ibrido fra, beneficia delle indiscrezioni riguardanti un piano per ilReuters ha infatti riferito che il presidente di Weibo, Charles Chao, e un investitore statale sono inper rimuovere la società dal mercato azionario, in un accordo che potrebbe valutarla. Chao ha, a stretto giro, dichiarato di aver informato la società di non aver avuto discussioni con nessuno in merito alla privatizzazione di Weibo.A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna delcon resistenza vista a quota 61,61 e successiva a 65,92. Supporto a 57,3.