Banca Sistema, volumi del Factoring superano gli 1,6 miliardi al 30 giugno

Banca Sistema

(Teleborsa) -, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana e specializzata nell'acquisto di crediti commerciali verso la PA e di crediti fiscali, ha comunicato di averal 30 giugno 2021, crescendo in termini di volumi nel settore del Factoring del 18% nel secondo trimestre del 2021 rispetto allo stesso periodo del 2020.Il trend di crescita, sottolinea la società in una nota,del gruppo che prevede un target di volumi annui del factoring al 2023 di 4,8 miliardi di euro (CAGR 2020-2023: +16%) e un target di impieghi al 2023 di 2,6 miliardi di euro (CAGR 2020-2023: +20%)."I numeri registrati confermano il ruolo che il gruppo Banca Sistema continua ad avere nel comparto del Factoring supportando in modo flessibile i fabbisogni di capitale circolante delle imprese, in particolare le fornitrici della Pubblica Amministrazione, ma anche neidove, con l'acquisto di crediti derivanti dai diritti televisivi o dalla cessione di giocatori, un terzo circa delle società di calcio di seria A e serie B sono nostre clienti", ha commentato Andrea Trupia, direttore Divisione Factoring di Banca Sistema.