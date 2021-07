ENAC, avviato iter per il decollo della compagnia aerea ITA

(Teleborsa) - Nell'ambito della procedura di rilascio del Certificato di Operatore Aereo (COA) alla neosi è svolta lapresieduto dal, durante la quale l'operatore ha finalizzato l'organizzazione e le principali figure che saranno responsabili degli aspetti di safety.Ilè un passaggio fondamentale che attesta che la compagnia aerea è in possesso della capacità professionale e dell'organizzazione aziendale necessarie ad assicurare l'esercizio dei propri aeromobili in condizioni di sicurezza.Il, e ila hanno incontrato l'ha ribadito il supporto istituzionale e tecnico dell'Enac alla fase di transizione, con l'impegno di completare le procedure in un tempo breve a garanzia della continuità del servizio, e con l'augurio che la nuova compagnia, nel momento in cui diventerà operativa, possa contribuire al rilancio del trasporto aereo nazionale superando la crisi globale economica che sta fortemente coinvolgendo anche il settore aereo, il tutto, sempre, nella garanzia della tutela dei diritti dei passeggeri.