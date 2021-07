Ungheria, UE pronta a bloccare via libera al Recovery Plan

(Teleborsa) -, che appaiono sempre più distanti ideologicamente, se non materialmente, a causa della linea politica del Premier Victor Orban, considerata troppo estremista.A riaccendere i dissapori, dopo la contestazione della legge sui diritti Lgbt, è l'anticipazione che, almeno "temporaneamente",ungherese, che era atteso per il 12 luglio. Il Piano, che ha un valore di circa 7 miliardi, rischia dunque un pericoloso slittamento.In realtà, la, che segue il dossier europeo,anticipato da fonti europee, indicando che "la trattativa è in corso e prosegue il dialogo costruttivo con l'Unione europea".La decisione dell, fortemente contestata da più parti, non avrebbe nulla a che vedere con la legge anti-Lgbtq, che Orban non intende modificare nonostante l'imminente avvio di buna procedura d'infrazione. Il motivo della sospensione sarebbe infatti legato allaed alla nebulosità sui beneficiari.Per la Commissione, infatti,predisposti dal governo ungherese per vigilare sul corretto utilizzo dei fondi europeidei vari progetti, laddove l'UE ha esplicitamente chiesto un sistema di controllo che "offra garanzie sufficienti" per in ogni Piano nazionale (PNRR). Una considerazione che vale tanto più per l'Ungheria dove la corruzione e diffusa. In caso contrario il Recovery Plan verrebbe rigettato.