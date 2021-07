La BCE terrà conto dei rischi climatici negli acquisti di bond corporate

(Teleborsa) - Il Consiglio direttivo della Banca centrale europea ha stabilito gli obiettivi e una tabella di marcia per incorporare ulteriormente le. La decisione segue la conclusione della revisione della strategia dell'istituzione di Francoforte, che ha anche rivisto il proprio obiettivo di inflazione . Pure sempre all'interno del suo mandato e rispettando i trattati, la BCE ha deciso di aumentare il proprio contributo alla lotta ai cambiamenti climatici, delineando vari interventi. La maggior parte di essi avrà bisogno di ulteriori approfondimenti e i loro effetti saranno tangibili dal 2022 in avanti.In primis, la BCE accelererà lo sviluppo die condurrà analisi teoriche ed empiriche per monitorare gli effetti dei cambiamenti climatici sull'economia, il sistema finanziario e la trasmissione della politica monetaria. Saranno sviluppati nuovi indicatori riguardanti gli strumenti finanziari green e la, nonché la loro esposizione ai rischi fisici legati al clima.La BCE introdurrà inoltreper gli asset del settore privato come nuovo criterio di ammissibilità o come base per un trattamento differenziato nell'ambito delle attività di acquisti di asset. A partire dal prossimo anno, saranno condottiper valutare l'esposizione ai cambiamenti climatici dell'Eurosistema.Uno dei cambiamenti più importanti riguarda poi gli. "La BCE adeguerà il quadro che guida l'allocazione degli acquisti di obbligazioni societarie per incorporare i criteri relativi ai cambiamenti climatici, in linea con il suo mandato - viene evidenziato - Questi includeranno l'allineamento degli emittenti con, come minimo, la legislazione dell'UE che attua l'accordo di Parigi attraverso metriche o impegni degli emittenti relativi ai cambiamenti climatici".