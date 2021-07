Pensioni, UPB: "Nel 2070 incidenza spesa sul PIL tra il 13 e il 14 per cento"

(Teleborsa) - Tutte le curve sull'andamento dell– rispetto ai cinque scenari base – convergono su un'incidenza di lungo periodo, e presentano delle caratteristiche comuni. È quanto emerge dalrealizzato dall'Ufficio parlamentare di bilancio (Upb). Il rapporto confronta le proiezioni piu` recenti lungo due dimensioni: una intertemporale, tra proiezioni condotte dalin anni differenti (Annual Report 2018 e Annual Report 2021); l'altra inter-istituzionale, tra proiezioni condotte dall'AWG e dallacon ipotesi messe a punto nello stesso periodo (primavera 2020).Il– si legge nel Rapporto – e` guidato principalmente dalcon assegni calcolati per una quota rilevante ancora con il. Successivamente, la progressiva scomparsa di tali coorti e il concomitante graduale passaggio a regime del criterio di calcolo contributivo nozionale spiegano l'inversione di tendenza e la riduzione dell'incidenza. Nei prossimi anni – evidenzia l'Upb – andranno, infatti, in pensione gli ultimi lavoratori rientranti nel calcolo retributivo (con l'aggiunta della "coda" contributiva prevista dalla riforma "Fornero" con riferimento ai contributi versati dal 2012 in poi); mentre bisognera` aspettare grossomodo il 2040 per vedere esaurirsi i percettori di assegni retributivi e pensionarsi i primi lavoratori rientranti per intero nel calcolo contributivo ad accumulazione nozionale.