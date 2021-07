Decolla Altria su cessione controllata per 1,2 miliardi di dollari

Altria

(Teleborsa) - Effervescente, che scambia con una performance decisamente, portandosi a 47,8. Altria, uno dei più grandi gruppi del mondo in settori quali gli alimenti, il tabacco e bibite ha stipulato un accordo definitivo pera Sycamore Partners Management, una società di private equity, per circa 1,2 miliardi di dollari."Riteniamo che l'operazione sia un passo importante nella creazione di valore per gli azionisti di Altria e consenta al nostro team di gestione di concentrarsi maggiormente sul perseguimento della nostra startegia, focaizzata sul", ha affermato il CEO Billy Gifford.Altria prevede di utilizzare i proventi netti dell'operazione per ulteriori, previa approvazione del proprio consiglio di amministrazione. Operativamente le attese sono per un proseguimento della giornata in senso positivo con resistenza vista a quota 48,14 e successiva a 49,05. Supporto a 47,23.