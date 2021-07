G20, Franco: cambiamento climatico minaccia per tutti, occorre agire adesso

(Teleborsa) - Il ministro dell'Economia e delle Finanze,, aldiha posto al centro del dibattito la. Nonostante infatti l'attenzione fosse focalizzata sulla possibilità di un accordo sullae delle multinazionali, Franco nel suo intervento di apertura ha ricordato che "ci sono anche altre questioni importanti per cui questo vertice è rilevante. Il cambiamento climatico è tra queste ed è al centro dell'agenda della presidenza italiana". Il ministro ha sottolineato che il cambiamento climatico rappresenta "unaper tutti nel mondo, bisogna agire adesso per la salute del pianeta". "Dobbiamo ridurre drasticamente le emissioni – ha aggiunto Franco – cambiando le nostre abitudini, la nostra capacità di rispondere rapidamente è cruciale".Secondo Franco "ci sono diversi mezzi con cui lepossono contribuire" alla lotta al cambiamento climatico. "Possono sostenere le sceltee scoraggiare quelle a forti". "Affinché laverso un sistema a zero emissioni nette abbia successo costi e benefici devono essere valutati attentamente", ha aggiunto. Il ministro dell'Economia ha parlato all'avvio del Simposio di alto livello sulla tassazione. "Oggi ci saranno: la prima è sul ruolo delle politiche di bilancio e fiscali per mitigare il cambiamento climatico, su come i Paesi usano le politiche di Bilancio e quali siano le opportunità. La seconda sessione è su come possiamo migliorare". "Condividere le nostre esperienze e prospettive ci aiuterà. Auguro a tutti discussioni costruttive", ha concluso.