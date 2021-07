PIL Italia, Oxford Economics alza le stime per il 2021 al +5,5%

(Teleborsa) -ha alzato le stime delper quest'anno passando dal +5% al +5,5%. In un report inviato ai propri clienti, la società di ricerca ha spiegato come i dati recenti si siano mostrati relativamente solidi."I dati ad alta frequenza sullae il miglioramento degli indici sullaci hanno spinto ad alzare le stime di crescita relative al secondo trimestre che ora ci attendiamo al +2% a cui seguirà un terzo trimestre caratterizzato da un'espansione anche più forte – hanno sottolineato gli economisti di Oxford Economics – conseguentemente abbiamo alzato le previsioni sul PIL dal +5% al +5,5% quest'anno e al +4,8%per il 2022"."Tuttavia – hanno concluso – lo scenario di base rimane invariato con il raggiungimento del PIL alche non arriverà prima dell'inizio del 2022".