First Capital, informativa sullo share buy-back

(Teleborsa) -ha reso noto che, nell’ambito del programma di acquisto e vendita di azioni proprie, tra il 5 ed il 9 luglio 2021 inclusi,, pari allo 0,0362% del capitale sociale, ad un prezzo medio unitario di 22,310 euro per azione al lordo delle commissioni, per uncomplessivo pari aGli acquisti e le disposizioni di azioni proprie sono avvenuti nel rispetto delle applicabili disposizioni di legge e di regolamento e secondo le modalità, termini e condizioni contenute nel piano di acquisto e disposizione di azioni proprie approvato dall’Assemblea del 4 maggio 2021 ed avviato dal Consiglio di Amministrazione della Società in pari data.Al 12 luglio, essendo presenti altre azioni già in portafoglio, la holding di partecipazione finanziaria detiene direttamente 135.143 azioni proprie, pari al 5,290% del capitale sociale.Intanto, sul listino milanese, sostanzialmente stabile rispetto alla seduta precedenteche si attesta a 22,8 euro.