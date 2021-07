Consob blocca Binance e invita a cautela su crypto-asset

(Teleborsa) - Consob avverte i risparmiatori che le, nemmeno tramite il sito www.binance.com le cui sezioni denominate "derivatives" e "Stock Token", relative a strumenti correlati a cripto-attività, sono risultate in precedenza redatte anche in lingua italiana". È quanto si legge in un warning pubblicato sul sito dell'organo di vigilanza sul mercato.L'autorità invita, inoltre, i risparmiatori a "usare la massima diligenza al fine di effettuare in piena consapevolezza le scelte di investimento verificando preventivamente che i siti internet mediante i quali si effettua l'investimento siano riconducibili a soggetti autorizzati", oltre che a usare "la(crypto-asset) che possono comportare la perdita integrale delle somme di denaro utilizzate".Secondo Consob è importante "che i risparmiatori siano informati che le operazioni su strumenti correlati a cripto-attività possonodei prezzi di tali strumenti nonché per i malfunzionamenti e gli attacchi informatici cui possono essere soggette le infrastrutture informatiche utilizzate per tali operazioni".