Pianificazione e consapevolezza, Carabetta: ecco come investono i giovani. Cresce interesse verso cripto

(Teleborsa) - "Le nuove generazioni investono in modo molto diverso rispetto al passato. Sono tre,
in particolare, le tendenze che emergono chiaramente: Pianificazione di lungo periodo:
i giovani investono soprattutto in ETF globali, tematici e obbligazionari, con regolarità. Il PAC è lo strumento preferito; Consapevolezza del rischio:
nonostante il contesto di incertezza, cercano strumenti semplici, trasparenti e poco costosi: Interesse per l’innovazione:
accanto agli ETF, cresce l’esposizione verso cripto, megatrend tecnologici e sostenibilità, ma sempre all’interno di portafogli ben bilanciati. Il dato più forte è questo: i giovani non vogliono speculare, vogliono costruire. Cercano un modo per proteggere il potere d’acquisto e partecipare alla crescita economica globale in un mondo dove la previdenza pubblica non basterà più"
. Lo ha detto Luca Carabetta
Country manager per l'Italia della fintech tedesca Trade Republic, unico operatore
con licenza bancaria che gestisce la tassazione sui crypto assets
per conto dei clienti.
"La sfida del settore bancario - prosegue Carabetta - oggi è tra incumbents e neobanks.
I nuovi operatori come Trade Republic sono stati costruiti da zero su una infrastruttura tecnologica con l'obiettivo di ottimizzare i costi e automatizzare i processi. Ciò rende molto più semplice lo scale-up ed è evidente se pensiamo al fatto che i numeri di crescita per Trade Republic - che conta 10 milioni di clienti in 18 paesi europei - si sono registrati in appena di 5 anni di attività. Le neobank sono anzitutto delle società tecnologiche. Non solo quindi vi è un approccio tech-by-design, si tratta di operatori che riescono a intercettare i nuovi trend in maniera più veloce ed efficace, anche grazie all'approccio agile rispetto ai processi"."Da settembre a dicembre 2025 abbiamo condotto il lancio di tre prodotti: Private Markets, Reddito Fisso e Crypto Wallet. T
rade Republic oggi non è quindi un semplice broker ma una vera e propria piattaforma di gestione patrimoniale che consente di diversificare tra più asset class - caratterizzate da differenti profili di rischio - nella composizione del proprio portafoglio", prosegue Carabetta spiegando che "rispetto al tema crypto, con il nostro ultimo lancio abbiamo introdotto il wallet personale, dando la possibilità ai clienti di trasferire in Trade Republic crypto già acquistate altrove. Abbiamo poi introdotto la possibilità di effettuare staking diretto sulle principali criptovalute abilitate e garantito un bonus dell'1% sugli asset trasferiti, oltre che un saveback del 2% sui pagamenti con carta da saldo crypto. La notizia più interessante per il risparmiatore italiano risiede nel regime amministrato. Oggi Trade Republic è l'unico operatore con licenza bancaria che gestisce la tassazione sui crypto assets per conto dei clienti",
sottolinea Carabetta. Focus sull’Italia per il 2026 -
Con oltre mezzo milione di clienti, l’Italia "è uno dei nostri mercati in più forte crescita e con un potenziale enorme. Nel 2026 ci muoveremo sempre più come una scaleup europea, con una piattaforma unica per tutto il continente e la capacità di portare innovazioni su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra presenza tra i giovani, ma sarà altrettanto importante coinvolgere famiglie e risparmiatori più maturi, che oggi chiedono trasparenza, semplicità e condizioni competitive. Per questo saremo molto più presenti dal punto di vista comunicativo: conto e carta gratuiti, liquidità remunerata e investimenti a 1 euro rappresentano un’offerta tra le migliori in Europa, ma molti potenziali clienti in Italia non ci conoscono ancora. Il nostro obiettivo per il 2026 è colmare questo gap e rendere Trade Republic un punto di riferimento quotidiano per il risparmio degli italiani".Sull'IA
- L'intelligenza artificiale in particolare "è una tecnologia adottata da tempo in campo finanziario, ben prima dell'avvento dei moderni Large Language Models. Penso ad esempio all'impiego dei modelli predittivi, della sentiment analysis oppure dei sistemi di automazione. Si tratta di aree in cui si continuerà a investire ma è evidente che oggi ci sia comunque un crescente interesse verso applicazioni base dei LLM - come i chatbot - che rispetto a sistemi più avanzati, come quelli strutturati in agenti autonomi".
conclude Carabetta.