Pianificazione e consapevolezza, Carabetta: ecco come investono i giovani. Cresce interesse verso cripto

(Teleborsa) - "Le nuove generazioni investono in modo molto diverso rispetto al passato. Sin particolare, le tendenze che emergono chiaramente:i giovani investono soprattutto in ETF globali, tematici e obbligazionari, con regolarità. Il PAC è lo strumento preferitononostante il contesto di incertezza, cercano strumenti semplici, trasparenti e poco costosi:accanto agli ETF, cresce l’esposizione verso cripto, megatrend tecnologici e sostenibilità, ma sempre all’interno di portafogli ben bilanciati. Il dato più forte è questo:. Lo ha dettoCountry manager per l'Italia della fintech tedescacon licenza bancaria che gestisce la tassazione suiper conto dei clienti."La sfida del settore bancario - prosegue Carabetta -I nuovi operatori come Trade Republic sono stati costruiti da zero su una infrastruttura tecnologica con l'obiettivo di ottimizzare i costi e automatizzare i processi. Ciò rende molto più semplice lo scale-up ed è evidente se pensiamo al fatto che i numeri di crescita per Trade Republic - che conta 10 milioni di clienti in 18 paesi europei - si sono registrati in appena di 5 anni di attività. Le neobank sono anzitutto delle società tecnologiche. Non solo quindi vi è un approccio tech-by-design, si tratta di operatori che riescono a intercettare i nuovi trend in maniera più veloce ed efficace, anche grazie all'approccio agile rispetto ai processi".rade Republic oggi non è quindi un semplice broker ma una vera e propria piattaforma di gestione patrimoniale che consente di diversificare tra più asset class - caratterizzate da differenti profili di rischio - nella composizione del proprio portafoglio", prosegue Carabetta spiegando che "rispetto al tema crypto, con il nostro ultimo lancio abbiamo introdotto il wallet personale, dando la possibilità ai clienti di trasferire in Trade Republic crypto già acquistate altrove. Abbiamo poi introdotto la possibilità di effettuare staking diretto sulle principali criptovalute abilitate e garantito un bonus dell'1% sugli asset trasferiti, oltre che un saveback del 2% sui pagamenti con carta da saldo crypto. La notizia più interessante per il risparmiatore italiano risiede nel regime amministrato.sottolinea Carabetta.Con oltre mezzo milione di clienti, l’Italia "è uno dei nostri mercati in più forte crescita e con un potenziale enorme. Nel 2026 ci muoveremo sempre più come una scaleup europea, con una piattaforma unica per tutto il continente e la capacità di portare innovazioni su larga scala. Vogliamo rafforzare la nostra presenza tra i giovani, ma sarà altrettanto importante coinvolgere famiglie e risparmiatori più maturi, che oggi chiedono trasparenza, semplicità e condizioni competitive. Per questo saremo molto più presenti dal punto di vista comunicativo: conto e carta gratuiti, liquidità remunerata e investimenti a 1 euro rappresentano un’offerta tra le migliori in Europa, ma molti potenziali clienti in Italia non ci conoscono ancora. Il nostro obiettivo per il 2026- L'intelligenza artificiale in particolare "è una tecnologia adottata da tempo in campo finanziario, ben prima dell'avvento dei moderni Large Language Models. Penso ad esempio all'impiego dei modelli predittivi, della sentiment analysis oppure dei sistemi di automazione. Si tratta di aree in cui si continuerà a investire ma è evidente che oggi ci sia comunque un crescente interesse verso applicazioni base dei LLM - come i chatbot -conclude Carabetta.