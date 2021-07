Covid, pressing per Green Pass allargato. Governo verso modello francese

(Teleborsa) - Nel nostro Paese, ovvero le persone che hanno concluso il ciclo vaccinale, sono 25 milioni, pari al 46% della popolazione sopra i 12 anni. Ancora però mancano all'appello un grande numero tra i più giovani ma anche molti over 60. In questo panorama pere spingere i più reticenti a vaccinarsi, il Governo sta pensando di, rendendolo indispensabile per assistere ad eventi sportivi o culturali, ma anche per viaggiare ed entrare in bar e ristoranti sul modello francese. Per affrontare la questione ilpotrebbe convocare una cabina di regia già nei primi giorni della prossima settimana che affronterà anche una possibileche scade il 31 luglio.Con il dilagare delle nuove varianti del coronavirus e oltre metà Paese ancora da vaccinare, l'Esecutivo sta valutando possibili strategie per evitare nuove chiusure a settembre, guardando alla Francia dove il pugno duro delha fatto schizzare le vaccinazioni.Ma il tema del Green Pass divide la maggioranza. "Le scelte estreme non piacciono né a me né a Draghi. Noi non siamo per gli estremismi" ha affermato il leader della Lega,completamente contrario al modello francese. Di diverso avviso Forza Italia conche dichiara "La variante Delta ci preoccupa e quindi credo che si debba trovare una via italiana all'utilizzo ampio del green pass. Non inseguiamo modelli stranieri ma certamente il governo valuterà di estendere l'utilizzo ad altri servizi nella logica di incentivare le vaccinazioni". Tra coloro che sostengono l'estensione del certificato anche l'per la coalizione di centro sinistra. "Il Green Pass modello Macron – ha detto Gualtieri –è una decisione che spetta al governo in base alle risultanze scientifiche. Ma se le previsioni su contagi e ricoveri prefigurassero nuove restrizioni allora sarebbe meglio prevederne un'applicazione anche da noi piuttosto che avere nuove chiusure''.Anche a livello regionale il tema fa discutere parecchio portando anche pareri discordanti che spaccano il Paese da nord a sud. "La situazione è questa: i contagi aumentano ovunque e, verosimilmente, cresceranno ancora" ha commentato il. "Ma se i contagiati non saranno tanto gravi da andare in ospedale, tutto sommato possiamo reggere anche tenendo aperto tutto. Ora, chi è che non va in ospedale anche se prende il Covid? Semplice: i vaccinati! Dei nuovi ricoverati in Liguria, compresa variante Delta, la maggior parte non era vaccinata o aveva una sola dose. Nessuna persona che abbia completato il ciclo sta arrivando negli ospedali. Dunque, vaccinarsi è indispensabile. E chiedo a commercianti, ristoratori, baristi, gestori di discoteche, organizzatori di eventi e spettacoli e molto altro: è meglio fare uno sforzo e controllare in certe situazioni il green pass oppure richiudere di nuovo le attività se cresceranno i ricoveri a causa dei non vaccinati? Lo dico ora perché chi oggi si oppone a un uso estensivo del green pass non venga a piangere lacrime di coccodrillo se dovremo ricorrere di nuovo alle chiusure!".Una posizione che non convince e non viene condivisa dal. "La libertà dei cittadini trova la massima espressione nel rispetto dei diritti di tutti. Il modello francese non mi convince del tutto, perché sono contrario a prevedere misure che non possono essere assicurate da adeguati controlli. Dire oggi che per entrare in un pub ci vuole il green-pass, a prescindere da ogni valutazione di merito, mi fa dire: chi controlla? Se il green-pass non lo controllano neppure nei viaggi internazionali! Parliamo di cose fattibili: credo sia più logico tutelare i servizi essenziali e monitorare gli ingressi in Italia ed in ciascuna Regione, estendendo il green-pass alle attività sociali dove esistono grandi assembramenti e dove i controlli possano essere davvero effettivi ed efficaci".Al di là della polemica politica unaad altri ambiti rispetto a quelli previsti dal regolamento europeo necessita di una. Infatti, è di questo avviso ilche ha già espresso in passato, nel parere sul DPCM di attuazione della piattaforma per il rilascio della certificazione e in audizione in Parlamento. Il, ha richiamato l'attenzione sulla titolarità del controllo, che spetta ai pubblici ufficiali. La vicepresidente dell'Autorità,, non lascia, invece, spazio a una possibile mediazione: "Il green pass in salsa francese – dichiara concisa in un tweet – è costituzionalmente irricevibile. Gravissimi gli effetti sui diritti e sulle libertà dei cittadini".