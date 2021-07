Ericsson-Verizon, accordo da 8,3 miliardi di dollari sul 5G negli USA

Ericsson

(Teleborsa) - La multinazionale svedeseha stretto uncon, colosso statunitense delle telecomunicazioni, per fornire le suee accelerare l'implementazione della rete 5G di Verizon negli Stati Uniti. In particolare, nell'ambito di questo accordo da, Verizon implementerà le soluzioni 5G MIMO C-band, low-band e millimeter wave (mmWave) di Ericsson per migliorare ed espandere la copertura 5G Ultra Wideband di Verizon, le prestazioni di rete e l'esperienza degli utenti."Questa è unaper entrambe le aziende e ciò che ci entusiasma di più è portare i vantaggi del 5G ai consumatori statunitensi, alle imprese e al settore pubblico", ha commentato Niklas Heuveldop, President and Head of Ericsson North America."Con questo nuovo accordo, saremo in grado di continuare a guidare l'innovazione e diffondere largamente il 5G - ha dichiarato Kyle Malady, Chief Technology Officer di Verizon - Siamo lieti di continuare questo lavoro attraverso un".