Moderna in rally, entrerà nell'indice S&P 500

(Teleborsa) - Rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 9,92%.A fare da assist al titolo contribuisce la notizia che il colosso farmaceutico americano, produttore dei vaccini anti-Covid-19, farà il suo ingresso nell'indice S&P 500 a partire dal prossimo 21 luglio. Moderna sostituirà Alexion Pharmaceuticals, la cui acquisizione da parte di AstraZeneca sta per essere completata.A livello comparativo su base settimanale, il trend dellaevidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del. Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori versorispetto all'indice.Le implicazioni di breve periodo disottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 290,2 USD. Possibile una discesa fino al bottom 276,1. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 304,4.