Bank of England, Haskel: troppo presto per inasprire la politica monetaria

(Teleborsa) - "". È quanto ha sostenuto Jonathan Haskel, membro del Monetary Policy Committee della Banca d'Inghilterra, in un intervento alla University of Liverpool Management School. Haskel ha spiegato che, nell'immediato, ilche limiti la ripresa continua a superare il rischio di un periodo temporaneo di inflazione al di sopra dell'obiettivo."L'immenso sostegno all'economia durante la pandemia sembra aver- ha spiegato - L'attesa di un futuro migliore potrebbe alimentare la domanda odierna e quindi aumentare la. Ma gran parte dell'inflazione sarà temporaneamente alta a causa della base bassa da cui i prezzi stanno aumentando"."Inoltre, l'economia non si è ancora completamente ripresa e nei prossimi mesi dovrà affrontare due venti contrari: laaltamente trasmissibile e un- ha aggiunto - In questo contesto, le considerazioni sulla gestione del rischio sconsigliano un inasprimento preventivo della politica monetaria fino a quando non saremo maggiormente sicuri che l'economia si stia riprendendo in modo coerente con il raggiungimento duraturo dell'obiettivo di inflazione".