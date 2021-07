NB Aurora, ceduta la partecipazione in Sira Industrie

NB Aurora

(Teleborsa) -, quotata sul mercato MIV - Segmento Professionale e specializzata nell'acquisire partecipazioni di minoranza in PMI italiane di eccellenza non quotate, ha reso noto che, con riferimento alla partecipazione del 44,55% detenuta in Fondo Italiano di Investimento (FII), si è conclusa ladi FII (circa 40,3%) detenuta in(circa 18% la quota di pertinenza di NB Aurora). Sira è un'azienda bolognese attiva nei settori della produzione di radiatori in alluminio per il riscaldamento e di pressofusi in alluminio destinati all’industria meccanica e all'automotive.A comprare la quota di Sira Industrie, acquisita nel 2012, è la holding di famiglia Sira Group Spa di cui Valerio Gruppioni, Presidente e CEO della società, è azionista di maggioranza. Ildell'operazione è pari a 15 milioni di euro, la cui quota di pertinenza di NB Aurora è pari a 6,75 milioni di euro circa. Dall'acquisizione nel 2012, la società è cresciuta significativamente, anche grazie a due importanti acquisizioni, la modenese Fir nel 2014 e la ex Almec (ora Sirpress) nel 2012."Abbiamoin un settore di eccellenza nella manifattura italiana evidenziando le enormi potenzialità di sviluppo - ha commentato Lorenzo Baraldi, Managing Director di NB Aurora - È stata una esperienza incredibile accompagnarla in un progetto di crescita e di sviluppo a livello internazionale. Dopo questi anni di lavoro insieme, abbiamo concordato con l’imprenditore una exit che gli consegna una azienda con un valore aggiunto immenso".