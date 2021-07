Petrolio in calo dell'1% dopo accordo OPEC+

(Teleborsa) -% dopo che i Paesi OPEC+ (la formulazione allargata dei produttori di greggio checomprende membri del cartello e membri esterni) hanno raggiunto undel greggio, due settimane dopo lo stallo delle trattative per il disaccordo degli Emirati Arabi Uniti sulle misure proposte.Alle 8.30, i future sul greggiodi settembre hanno raggiunto i 72,89 dollari al barile, in ribasso di 0,71 dollari o dello 0,96%. I future sul greggio statunitense West Texas Intermediate () di settembre scambiano in diminuzione di 1,09 dollari, o dello 0,71%, a 70,78 dollari al barile.L'accordo raggiunto nella giornata di ieri proroga i tagli decisi ad aprile 2020 fino al 31 dicembre 2022. Viene però adeguata al rialzo la produzione complessiva: l'OPEC+fino a quando tutta la sua produzione interrotta non sarà stata ripristinata.I Paesi si sono impegnati aper tutta la durata della Dichiarazione di Cooperazione, valutando le condizioni di mercato, decidendo gli adeguamenti del livello di produzione per il mese successivo e cercando di terminare gli adeguamenti di produzione entro la fine del settembre 2022. L'accordo fornisce anche all'Arabia Saudita, agli Emirati Arabi Uniti, all'Iraq, al Kuwait e alla Russia(ovvero il livello di produzione rispetto al quale vengono calcolati i tagli) più elevate da maggio 2022.