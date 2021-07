Vivendi, dietrofront di SPAC Bill Ackman su acquisto 10% di Universal

Vivendi

Pershing Square Tontine Holdings

(Teleborsa) - Il miliardario statunitensenon procederà più all(controllata di) tramite la SPAC, ma userà invece il suo principale hedge fund Pershing Square. Il dietrofront è arrivato sia per il disappunto di diversi investitori nella SPAC - le cui azioni sono calate del 18% dall' annuncio dell'operazione a inizio giugno - sia per una possibile opposizione della SEC (Securities and Exchange Commission)."Sebbene crediamo che i nostri azionisti riconoscano gli straordinari attributi di Universal Music Group, comprese le sue interessanti caratteristiche di crescita, la qualità aziendale e l'eccellente team di gestione, abbiamoavrebbero avuto alla complessità e alla struttura della transazione", ha affermato la SPAC di Bill Ackman in una nota.La parte del capitale di Universal Music Group che sarà acquisita da fondi riconducibili a Bill Ackman sarà compresa, ha spiegato la società francese in un comunicato separato. Se la percentuale fosse inferiore al 10%, Vivendi intende ancora cedere la differenzaprima della distribuzione del 60% del capitale dell'etichetta discografica agli azionisti di Vivendi, prevista per 21 settembre.