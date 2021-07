Eni, collaborazione con governo del Kenya su decarbonizzazione

Eni

(Teleborsa) -e il Ministero del Petrolio e delle Attività Minerarie delhanno firmato unper "promuovere il processo die contrastare il cambiamento climatico attraverso un nuovo modello industriale che integra pienamente l'economia circolare lungo l'intera filiera per la produzione di biocarburanti".Verranno condotti studi di fattibilità per sviluppare lae progetti agricoli mirati che permettano di avere fonti di materia prima (non in competizione con cicli alimentari) da trasformare in. Questi ultimi, spiega il Cane a sei zampe in una nota, potranno contribuire all'approvvigionamento delle bioraffinerie Eni in Italia, a Gela e a Venezia. Allo studio anche lain una bioraffineria e la costruzione di un impianto di bio-etanolo di seconda generazione da biomasse di scarto.Le misure oggetto di studio intendono contribuire allain Kenya e supportare il processo di decarbonizzazione, diminuendo al contempo la dipendenza del paese dall'importazione di prodotti petroliferi. Altri benefici includono lo sviluppo di attività agricole sostenibili e di economia circolare grazie alla produzione di energia da fonti rinnovabili, la promozione della competitività economica nell’industria locale e la creazione di nuovi posti di lavoro.