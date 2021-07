Tinexta rileva la maggioranza di CertEurope ed entra nel mercato francese

Tinexta

(Teleborsa) -, società quotata al segmento STAR e attiva nei servizi Digital Trust, Cybersecurity, Credit Information & Management e Innovation & Marketing,, azienda francese operante nel mercato locale delle Certification Authority. L'operazione è stata portata a termine attraverso la controllata InfoCert, che ha finalizzato una Binding Offer, sotto forma di Put Option Agreement, con la società francese Oodrive (la quale è detenuta dal 2017 da).Tinextae, il secondo per dimensione nella Comunità Europea e InfoCert (attarverso la quale in Italia si può accedere a SPID) sarà abilitata alla vendita delle proprie soluzioni sul territorio. CertEurope, con sede a Parigi, è una delle tre più grandi Certification Authority in Francia e ha una quota di mercato pari a circa il 40% nel comparto dei certificati eIDAS.L'accordo prevede l'acquisto del 60% del capitale di CertEurope a fronte di un(che include un Earn-out pari a 3,8 milioni di euro in funzione delle performance di risultato 2021 e 2022), ipotizzando un indebitamento finanziario netto pari a zero al closing. Il diritto di opzione inerente alle quote di minoranza del capitale della società potrà essere esercitato nel 2023, sulla base di specifici accordi di Put/Call. Il valore attualizzato dell'opzione Put/Call della quota di minoranza è stimato in circa 28,4 milioni di euro.L'acquisizione di CertEurope sarà. L'Enterprise Value della società è pari 66,7 milioni di euro. Nell'esercizio 2020, CertEurope ha registrato ricavi per 14,1 milioni di euro, in crescita del 6,9% rispetto all’anno precedente, e un EBITDA proforma di 5,2 milioni di euro, con un EBITDA Margin pari al 37%. "Attraverso CertEurope - ha commentato Pier Andrea Chevallard, AD di Tinexta - il gruppo Tinexta potrà operare in Francia, un mercato vasto e dalle grandi potenzialità, anche nelle attività regolamentate, ee di un brand di indubbia riconoscibilità per accelerare l’espansione internazionale".