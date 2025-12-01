Tikehau Capital punta a unificare le sue piattaforme di investimento immobiliari

Tikehau Capital

(Teleborsa) -, alternative asset manager francese con 51,1 miliardi di euro di asset in gestione, ha, leader indipendente nel risparmio immobiliare e specialista riconosciuto in SCPI,, la sua società di gestione patrimoniale. Questa iniziativa strategica mira a unire le competenze di due team immobiliari complementari, creando una piattaforma ambiziosa, multi-strategia, multi-geografica e più diversificata.L'SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) è un veicolo di investimento immobiliare francese, simile per certi versi a un REIT non quotato. Con 13,8 miliardi di euro di asset in gestione, ladel Gruppo rappresenta ora il, Tikehau Capital punta a unificare le sue piattaforme, presenti in diversi paesi europei e negli Stati Uniti, per accelerare lo sviluppo ed espandere la sua presenza internazionale", si legge in una nota.L'operazione proposta, strutturata come fusione di SOFIDY in Tikehau Investment Management, è soggetta a un processo di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza dei lavoratori delle entità interessate. L'obiettivo è ottenere il loro parere entro la fine dell'anno, consentendo il"Questa fusione proposta rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra strategia di sviluppo immobiliare - ha dichiaratodi Tikehau Capital - Riunendo le nostre competenze complementari, intendiamo creare una piattaforma distintiva in grado di affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione e di supportare i nostri clienti in tutti i segmenti immobiliari".