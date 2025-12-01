Tikehau Capital punta a unificare le sue piattaforme di investimento immobiliari

(Teleborsa) - Tikehau Capital
, alternative asset manager francese con 51,1 miliardi di euro di asset in gestione, ha annunciato l'intenzione di fondere la sua controllata SOFIDY
, leader indipendente nel risparmio immobiliare e specialista riconosciuto in SCPI, con Tikehau Investment Management
, la sua società di gestione patrimoniale. Questa iniziativa strategica mira a unire le competenze di due team immobiliari complementari, creando una piattaforma ambiziosa, multi-strategia, multi-geografica e più diversificata.
L'SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) è un veicolo di investimento immobiliare francese, simile per certi versi a un REIT non quotato. Con 13,8 miliardi di euro di asset in gestione, la strategia Real Assets
del Gruppo rappresenta ora il 27% del totale degli asset in gestione
.
"In previsione di una ripresa dei mercati immobiliari
, Tikehau Capital punta a unificare le sue piattaforme, presenti in diversi paesi europei e negli Stati Uniti, per accelerare lo sviluppo ed espandere la sua presenza internazionale", si legge in una nota.
L'operazione proposta, strutturata come fusione di SOFIDY in Tikehau Investment Management, è soggetta a un processo di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza dei lavoratori delle entità interessate. L'obiettivo è ottenere il loro parere entro la fine dell'anno, consentendo il perfezionamento dell'operazione entro la fine del primo trimestre del 2026
.
"Questa fusione proposta rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra strategia di sviluppo immobiliare - ha dichiarato Henri Marcoux, Vice CEO
di Tikehau Capital - Riunendo le nostre competenze complementari, intendiamo creare una piattaforma distintiva in grado di affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione e di supportare i nostri clienti in tutti i segmenti immobiliari".