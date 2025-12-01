Milano 17:35
Tikehau Capital punta a unificare le sue piattaforme di investimento immobiliari

(Teleborsa) - Tikehau Capital, alternative asset manager francese con 51,1 miliardi di euro di asset in gestione, ha annunciato l'intenzione di fondere la sua controllata SOFIDY, leader indipendente nel risparmio immobiliare e specialista riconosciuto in SCPI, con Tikehau Investment Management, la sua società di gestione patrimoniale. Questa iniziativa strategica mira a unire le competenze di due team immobiliari complementari, creando una piattaforma ambiziosa, multi-strategia, multi-geografica e più diversificata.

L'SCPI (Société Civile de Placement Immobilier) è un veicolo di investimento immobiliare francese, simile per certi versi a un REIT non quotato. Con 13,8 miliardi di euro di asset in gestione, la strategia Real Assets del Gruppo rappresenta ora il 27% del totale degli asset in gestione.

"In previsione di una ripresa dei mercati immobiliari, Tikehau Capital punta a unificare le sue piattaforme, presenti in diversi paesi europei e negli Stati Uniti, per accelerare lo sviluppo ed espandere la sua presenza internazionale", si legge in una nota.

L'operazione proposta, strutturata come fusione di SOFIDY in Tikehau Investment Management, è soggetta a un processo di informazione e consultazione con gli organi di rappresentanza dei lavoratori delle entità interessate. L'obiettivo è ottenere il loro parere entro la fine dell'anno, consentendo il perfezionamento dell'operazione entro la fine del primo trimestre del 2026.

"Questa fusione proposta rappresenta una pietra miliare significativa nella nostra strategia di sviluppo immobiliare - ha dichiarato Henri Marcoux, Vice CEO di Tikehau Capital - Riunendo le nostre competenze complementari, intendiamo creare una piattaforma distintiva in grado di affrontare le sfide di un mercato in rapida evoluzione e di supportare i nostri clienti in tutti i segmenti immobiliari".

