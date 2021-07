Visa acquisisce Currencycloud. Società valutata 700 milioni di sterline

Visa

(Teleborsa) -ha firmato un accordo definitivo per, società che consente a banche e fintech di fornire soluzioni di cambio innovative per i pagamenti transfrontalieri. Le due società collaboravano già e l'operazione valuta la società acquisita(circa 816 milioni di euro). Il corrispettivo, sottolinea una nota, sarà ridotto dal capitale di Currencycloud che Visa già possiede.La piattaforma basata su cloud di Currencycloud offre un'ampia(procedure che servono per eseguire un dato compito) che consentono a banche e fornitori di servizi finanziari di offrire servizi di cambio valuta, incluse notifiche in tempo reale sulle transazioni in valuta estera, portafogli multivaluta e gestione di conti virtuali. Currencycloud, con base a Londra, ha quasied è attiva in oltre 180 Paesi."I consumatori e le aziende si aspettano sempre piùquando effettuano o ricevono pagamenti internazionali - ha affermato Colleen Ostrowski, Global Treasurer di Visa - Con l'acquisizione di Currencycloud possiamo supportare i nostri clienti e partner per ridurre ulteriormente i punti deboli dei pagamenti transfrontalieri e sviluppareper i loro clienti".