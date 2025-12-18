Safilo ha acquistato il 25% delle azioni di Inspecs per 21,7 milioni di sterline

(Teleborsa) - Safilo
, società quotata su Euronext Milan e attiva nella creazione, nella produzione e nella distribuzione di occhiali da vista e da sole, ha annunciato che, tra il 15 e il 18 dicembre 2025, ha acquistato azioni di Inspecs Group pari complessivamente al 25% del capitale
sociale della società, per un corrispettivo totale di circa 21,7 milioni di sterline.
Questa partecipazione azionaria "riflette la fiducia di Safilo nelle prospettive di lungo termine di Inspecs
, offrendo al gruppo un'opportunità strategica negli sviluppi futuri della società", si legge in una nota.
Il 15 dicembre Safilo ha fatto sapere
che non intende formulare un'offerta vincolante
per Inspecs, società britannica attiva nell'occhialeria. L'annuncio è arrivato dopo che i consigli di amministrazione di Bidco 1125 Limited e Inspecs hanno annunciato il 10 dicembre di aver raggiunto un accordo sui termini di un'acquisizione in contanti raccomandata da Bidco per l'intero capitale azionario di Inspecs. Bidco è una società recentemente costituita specificamente per l'acquisizione e controllata da Luke Johnson e Ian Livingstone. A novembre, Safilo aveva approcciato Inspecs per una potenziale offerta per le attività Eschenbach Group e BoDe, e stava valutando una potenziale offerta per l'intera società.