Banche, BCE: stop a limitazioni a dividendi e buyback da ottobre

(Teleborsa) - La Banca centrale europea (BCE) ha deciso dila propria raccomandazione rivolta a tutte le banche di limitare i. Le autorità di vigilanza, si legge in una nota dell'ECB Banking Supervision, riprenderanno invece a valutare i piani patrimoniali e di distribuzione dei dividendi di ciascuna banca nell'ambito del regolare processo prudenziale., con lo scoppio della pandemia, la BCE aveva chiesto alle banche di non conferire dividendi per rafforzare la loro capacità di assorbire le perdite e di sostenere il credito a famiglie e imprese. La decisione era stata poi riconfermata a2020, mentre adello scorso anno Francoforte era passata a una raccomandazione. Ora si può tornare alla situazione pre-pandemia perché "le ultime proiezioni macroeconomiche confermano il recupero dell'economia e segnalano una minore incertezza, quadro che migliora l'affidabilità della traiettoria patrimoniale delle banche".Secondo la BCE, le banche dovrebbero però "nelle decisioni sui dividendi e sul riacquisto di azioni proprie, considerando con attenzione la sostenibilità del proprio modello di business". Viene inoltre ricordato che le condizioni potrebbero peggiorare quando gli Stati ritireranno lealla liquidità messe in campo dall'inizio dell'emergenza pandemica.La Banca centrale europea si aspetta che alcune banche effettueranno riacquisti di azioni proprie, distribuiranno parte delle riserve accumulate o dividendi sospesi negli esercizi 2019 e 2020 nel, dopo che la raccomandazione sarà revocata il 30 settembre. Viene sottolineato che "le autorità di vigilanza considereranno con attenzione le prassi di gestione del rischio di credito delle banche che possano incidere sulla credibilità della loro traiettoria patrimoniale. Le autorità di vigilanzanell'ambito del regolare dialogo di vigilanza".