Buyback: per Barclays toccheranno 50 miliardi nel 1° trimestre 2026

(Teleborsa) - Irestano unasenza alcun segnale di rallentamento da qui al 2026, e continuano a generare valore per gli azionisti delle società quotate in UE. Lo conferma il, che fa il punto sui piani di riacquisto azioni annunciati dalle società quotate sui mercati di Eurolandia e conferma che il, mentre il dibattito fiscale inpotrebbe trasformarsiPer la banca d'0affari britannica, lo slancio dei riacquisti azionari rimane forte. Ihanno raggiunto idi euro, in prossimità dei massimi pluriennali, trainati dai settori finanziario, energetico e industriale. I riacquisti azionari hanno rappresentato il 2,3% del volume di scambi azionari europei, sottolineando il loro ruolo chiave di motore della liquidità. Glisi confermano solidi, per un totale dinel mese di novembre, guidati dai settori finanziario ed energetico.Lasi conferma piuttosto, con circa il 70% dei programmi ancora non eseguito per il prossimo anno, che lascia un'ampia potenza di fuoco per sostenere i mercati. Il modello sviluppato da Barclays prevede circa, con i settori finanziario ed energetico che continueranno a dominare la scena. Ciòcrea le premesse affinché i riacquisti di azioni proprie rimangano un tema importante per l'azionario europeo fino al 2026.Solide riserve di, favoriti dai bassi tassi praticati dalle banche, continuano a sostenere i riacquisti azionari ed i dividendi. Anchedovrebbe offrire un maggior margine di manovra per i riacquisti di azioni proprie e per la crescita dei dividendi. A tal proposito, gli analisti di Basarclays prevedono una crescita degli utili per azione (EPS) dell'8% per le azioni europee nel 2026, il che dovrebbe supportare l'attività di riacquisto, mentre il consenso prevede un'inversione degli utili ancora più marcata pari al 12%.Il paniere di Barclays di buyback già annunciati, formato dalle prime 600 blue-chips europee, Il paniere _ spiega la banca - ha accelerati da metà ottobre. L'ultimo ribilanciamento sposta ulteriormente l'esposizione verso i settori finanziario, energetico e industriale, un posizionamento che secondo gli esperti della banca d'affari riflette i settori in cui lo slancio è più forte.per rendimenti totali corrisposti agli azionisti (sharholder yield), mentrevantano la(capacità non eseguita). Laa causa dei problemi legati aòlla fiscalità ed all'introduzione di una tassa del 33%, che ha frenato le strategie di riacquisto aziomario. Tuttavia, gli analisti di barclays ritengono che una revisione della legge in Senato, entro metà dicembre, potrebbe attenuare il rischio politico e favorire un recupero dle mercaot transalpino.