IWB, assemblea approva aumento di capitale riservato a Gruppo Pizzolo

Italian Wine Brands

(Teleborsa) - L'assemblea straordinaria degli azionisti di- gruppo vinicolo quotato su AIM Italia - ha approvato la proposta di aumento del capitale sociale a pagamento e in via inscindibile, per l'importo complessivo di 45.500.000 euro (di cui 166.412,10 a titolo di capitale e 45.333.587,90 a titolo di sovrapprezzo). L'prevede l'emissione di complessive 1.400.000 nuove azioni ordinarie della società, prive di valore nominale, al prezzo unitario di sottoscrizione di 32,50 euro, da riservare in sottoscrizione aL'operazione si inserisce nell' annunciato a metà giugno . Nell'accordo era previsto il reinvestimento di Gruppo Pizzolo, socio di maggioranza di Enoitalia, nel capitale sociale di IWB tramite la sottoscrizione e liberazione in denaro, anche mediante compensazione, dell'aumento di capitale riservato.