MeglioQuesto, esercizio integrale greenshoe da parte di illimity Bank

MeglioQuesto

illimity Bank

(Teleborsa) -, tra i principali operatori italiani del settore della customer experience multicanale, comunica che in data odierna, nel suo ruolo di Global Coordinator, ha esercitato integralmente l’opzione Greenshoe concessa da MeglioQuesto alla data di ammissione alla quotazione per complessive n. 1.607.000 azioni ordinarie, sottoscrivendo e liberando integralmente l’aumento di capitale a servizio della stessa.Iloggetto dell’Opzione Greenshoe è pari a Euro 1,40 per azione, corrispondente al prezzo stabilito nell’ambito del collocamento istituzionale delle azioni ordinarie di MeglioQuesto S.p.A., per un controvalore complessivo pari ad Euro 2.249.800. Il regolamento delle azioni oggetto dell’Opzione Greenshoe avverrà in data 26 luglio 2021.A seguito dell’esercizio dell’Opzione Greenshoe, sono state collocate, al prezzo di Euro 1,40 per azione, complessive n. 12.321.000 azioni di nuova emissione di MeglioQuesto così suddivise: n. 10.714.000 azioni di nuova emissione; e n. 1.607.000 azioni (circa il 15% delle azioni oggetto dell’offerta) rivenienti dall’esercizio dell’opzione di over-allotment.Ildella raccolta ammonta dunque a circa Euro 17,25 milioni ed il flottante della società è ora pari a circa il 23,55%.