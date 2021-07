MPS, sindacati chiedono rassicurazioni al MEF su salvaguardia occupazione

MPS

(Teleborsa) - Mentre proseguono gli sforzi del Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) per trovare unache gli consenta di uscire dal capitale della Banca Monte dei Paschi di Siena (), i sindacati si dicono preoccupati per una soluzione spezzatino e per la mancata visibilità sul dossier. Oggi c'è infatti stato undavanti alla sede del MEF a Roma "per chiedere l'apertura di un tavolo di confronto sul futuro della Banca"."Servono garanzie per idel Monte: la salvaguardia dei livelli occupazionali e delle professionalità presenti nel Gruppo - ha detto Carlo Magni, Segretario Responsabile UILCA Gruppo e Banca Monte dei Paschi di Siena - Chiediamo al MEF, soprattutto, ildel Gruppo. La Banca ha una storia importante, può e deve avere un futuro".Negli ultimi giorni sono comunque arrivate notizie positive per la banca senese. Mercoledì scorso è stato annunciato l'accordo preliminare per mettere fine allada 3,8 miliardi di euro con la Fondazione Monte dei Paschi di Siena. Venerdì, l'istituto ha perfezionato due operazioni diriguardanti portafogli di crediti erogati.