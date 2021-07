Coronavirus in Italia, oltre 4500 nuovi casi. Salgono ricoveri e terapie intensive

(Teleborsa) - Sonoregistrati innelle ultimea fronte di poco più di, con ilall'dell'ultima giornata che portano il totale delle vittime a 127.995 da inizio pandemia nel. Questi i dati diffusi, martedìdal Ministero della Salute. Dall'inizio dell'nel nostrosono statiGuardando al numero di pazienticoninsonorispetto a ieri, piùinvece i posti letto occupati daindei casi di Covid-19,neima, a patto che non arrivino altre varianti, faccio fatica a pensare a mille morti al giorno. Sarebbe une ricominceremmo daccapo anche con ladei. A dirlo il sottosegretario alla Saluteintervenuto a Estate in diretta su Rai 1.Intanto, sonodosi lesomministrate in Italia, il 95,5% del totale di quelle consegnate, pari finora a 69.250.178 (nel dettaglio 47.507.645). Le persone che hanno completato il ciclo vaccinale sono, il 56,92% della popolazione over 12. E' quanto si legge nel report del commissario straordinario peraggiornato alle ore 17.24 di oggi.