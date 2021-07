UPS perde l'8% su diminuzione volumi in secondo trimestre

United Parcel Service

(Teleborsa) - Affondacon i prezzi allineati a 191,9 per una. Nonostante gli utili sopra le attese nel secondo trimestre, il titolo della società americana di trasporto pacchi e spedizioni internazionali accusa il, un segnale che il boom della pandemia potrebbe essere stato superato.Ildei pacchi negli Stati Uniti è diminuito del 2,9% nel secondo trimestre rispetto all'anno precedente, con l'aumento dei prezzi che ha comunque consentito di registrare un aumento delle vendite pari al 10%. Il volume dei pacchi internazionali è sceso dello 0,8%."Il calo del volume medio giornaliero e i costi unitari più alti del previsto stanno probabilmente pesando sul sentiment degli investitori, con alcuni che leggono il risultato come un'indicazione che la", ha scritto in una nota Helane Becker, analista diLe maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 188,8 e successiva a quota 185,7. Resistenza a 196,4.