ArcelorMittal, miglior trimestre in 13 anni su ripresa domanda globale acciaio

ArcelorMittal

(Teleborsa) -, il primo produttore d'acciaio al mondo, ha registrato unnel secondo trimestre 2021 di 4,4 miliardi di dollari, rispetto ai 2,6 miliardi nel primo trimestre 2021. L'utile operativo dei primi sei mesi è stato di 7,1 miliardi. L'del secondo trimestre 2021 è stato di 5,1 miliardi di dollari, il più alto dal 2008 e superiore del 55,8% rispetto ai primi tre mesi dell'anno 2021. L'EBITDA del primo semestre si è assestato a 8,3 miliardi di dollari, anche in questo caso laIl debito lordo è sceso a 9,2 miliardi di dollari (contro gli 11,4 miliardi alla fine del primo trimestre 2021 e i 12,3 miliardi alla fine del 2020) e ilè sceso a 5 miliardi di dollari (contro i 5,9 miliardi alla fine del 1Q 2021 e i 6,4 miliardi alla fine del 2020). Lesono state di 19,343 miliardi nei tre mesi a giugno 2021, contro i 16,193 dei primi tre mesi dell'anno e i 10,976 dei tre mesi a giugno 2020."Il secondo trimestre ha visto un contesto diinsieme a un ambiente di scorte snello e sostenuto - ha commentato il- Ciò ha portato a spread ancora più sani nei nostri mercati principali rispetto ai primi tre mesi dell'anno, supportando il miglior risultato trimestrale e semestrale dal 2008. Questo ci ha permesso di migliorare ulteriormente il nostro bilancio e mantenere il nostro impegno per restituire denaro agli azionisti".La società, con base in Lussemburgo, ha inoltre annunciato di aver alzato le stime per laper il 2021 - ora comprese tra il 7,5 e l'8,5% dal precedente range di 4,5-5,5% - e che inizierà un programma dida 2,2 miliardi di dollari, che sarà completato entro la fine del 2021.