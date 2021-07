Assoreti, chiude in positivo il primo semestre: "Raccolta di quasi 29 miliardi (+28%)"

(Teleborsa) -. I volumi realizzati segnano unae del 3,7% nel confronto con maggio 2021. È quanto emerge daiLa dinamica di crescita – evidenzia Assoreti – appare piu` strutturata, nel suo complesso, per la componente gestita di portafoglio: ilraggiunge(+13,3% rispetto all'anno precedente e +9,7% m/m). La raccolta realizzata sullacon poco meno di, si attesta su volumi triplicati rispetto all'anno precedente ma in calo rispetto al mese di maggio. Ilcon un incremento del 28,3% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. L'exploit – spiega l'– e` trainato in particolare daisui quali la raccolta raggiunge livelli piu` che raddoppiati (+136,6%) e pari a. Positiva per 7,8 miliardi ma in flessione (-42,5%) l'attivita` netta realizzata sulladel portafoglio."I risultati realizzati nel mese di giugno – dichiara– si confermano solidi e prevalentemente orientanti alla componente gestita del portafoglio e chiudono un primo semestre eccellente nel quale sono stati raggiunti obiettivi importanti di crescita e produttivita`. Traguardi confermati dal numero di clienti, in progressivo aumento rispetto al 2020, e dal volume medio di raccolta mensile che raggiunge 4,8 miliardi di euro, valore superiore del 32,6% rispetto al corrispondente dato dei precedenti dodici mesi (3,6 miliardi). Si conferma, pertanto, l'efficienza dei modelli di consulenza delle nostre Associate, sempre piu` incentrati sulla qualita` del servizio e sull'innovazione dell'offerta".La distribuzione diretta di quote di fondi comuni di investimento determina volumi netti intorno a 1,5 miliardi di euro (+2,6% a/a; +26,3% m/m). Restano privilegiati – sulla base dei dati di Assoreti – gli Oicr aperti di diritto estero sui quali la raccolta e` pari a circa 1,4 miliardi di euro, con un maggiore coinvolgimento delle gestioni collettive azionarie. Si interrompe il trend negativo osservato sui fondi aperti italiani nei precedenti nove mesi e la raccolta torna positiva per 170 milioni. I volumi di raccolta realizzati sulle gestioni patrimoniali individuali raggiungono i 476 milioni di euro (-18,3% a/a; +5,8% m/m). Confermata la concentrazione sulle GPF con flussi netti positivi pari a 548 milioni, mentre sulle GPM prevale il segno negativo delle movimentazioni per 72 milioni. Le risorse nette destinate al comparto assicurativo/previdenziale ammontano a 1,4 miliardi di euro (+48,1% a/a; -2,4% m/m); di questi, il 97,5% si distribuisce tra polizze unit linked (862 milioni) e prodotti multiramo (548 milioni). "I risultati realizzati dalle Reti nell'ambito del risparmio gestito – commenta l'Associazione – si traducono in un contributo decisivo, attraverso la distribuzione diretta e indiretta di quote, al sistema degli OICR aperti: a giugno la raccolta netta ha raggiunto i 3,5 miliardi di euro e rappresenta piu` dell'85% dei volumi totali rilevati dall’industria (4,1 miliardi). L'apporto da inizio anno sale cosi` a circa 20 miliardi, pari a quasi il 63% dei volumi di raccolta realizzati dall’intero sistema fondi (31,8 miliardi)".L'attivita` di raccolta netta realizzata sugli strumenti finanziari amministrati e` positiva per 1,3 miliardi di euro, valore in netta crescita sia rispetto al mese di maggio sia nel confronto con giugno 2020. La liquidita` netta mensile confluita su conti correnti e depositi e` pari a 455 milioni, in decisa contrazione rispetto al mese di maggio (1,8 miliardi).