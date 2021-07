Cerved, utile netto Adjusted a 54,1 milioni di euro nel primo semestre

Cerved

(Teleborsa) -, società quotata sull'MTA e attiva nel campo dei servizi e delle informazioni finanziarie, ha registratopari a 251,7 milioni di euro nel primo semestre del 2021, in crescita del 5% rispetto ai 239,7 milioni dei primi sei mesi del 2020. L'Adjusted si è assestato a 105,7 milioni di euro (+6,4%, con un'incidenza sui ricavi del 42,1%), l'Adjusted a 54,1 milioni di euro (+12,7%). L'operating cash flow è stato di 87,6 milioni di euro (11,5%), mentre l'Consolidato è a quota 559,2 milioni di euro al 30 giugno 2021, in miglioramento rispetto a 587,7 milioni di euro al 31 dicembre 2020."Nelle nostre attività in area Data Intelligence, che costituisce il nostro core business con l'offerta Risk Intelligence e Marketing Intelligence, abbiamo già superato in termini di Ricavi ed EBITDA i livelli pre-Covid, con ottimi risultati nel canale istituzioni finanziarie e nei servizi per il marketing - ha commentatodel gruppo - L'area Credit Management risente ancora della coda lunga dell'impatto Covid-19. Dal punto di vista finanziario,nel continuare a perseguire la nostra strategia".Con riferimento all' OPA in corso , il CdA ha ricordato che "ritiene cheper gli azionisti di Cerved Group". Allo stato attuale e alla luce dei risultati conseguiti al 30 giugno 2021, la società ritiene che l'andamento dell'anno in corso sarà in linea con gli obiettivi del Piano industriale 2021-2023.