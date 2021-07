USA, Biden: "Su infrastrutture accordo storico. Trainerà economia"

(Teleborsa) - "Abbiamo raggiunto un accordo storico sulle infrastrutture. Questa intesa bipartisan rappresenta l'investimento a lungo termine più significativo nelle nostre infrastrutture e competitività in quasi un secolo". Farà crescere l'economia, creerà posti di lavoro e metterà l'America sulla strada per vincere il futuro". Queste le parole con cui ilha commentato a caldo , su Twitter, l'che eleverebbe i livelli storici di finanziamenti federali per riparare strade, ponti e corsi d'acqua statunitensi ed espandere i programmi di energia pulita. La misura include circae arriva dopo due mesi di negoziati spesso tesi che Biden e i suoi democratici volevano vedere conclusi prima che il Congresso si fermasse per la pausa di agosto."L'accordo creeràe renderà l'economia statunitense più solida, sostenibile, resiliente e giusta", sottolinea la Casa Bianca in una nota. "Questo accordo segnala al mondo che la nostra democrazia può funzionare, offrire e fare grandi cose – ha detto–. Il piano ha il potenziale per trasformare l'America e spingerci nel futuro".Nel dettaglio l'accordo mira a realizzare inel trasporto pubblico e nelle infrastrutture per le acque potabili e reflue; il più grande finanziamento delle ferrovie passeggeri dalla creazione di Amtrak; e il più grande investimento in ponti dalla creazione del sistema autostradale del Paese. Il piano servirà anche ad affrontare la crisi climatica investendo importi record in progetti di energia pulita e infrastrutture per veicoli elettrici, come l'elettrificazione di migliaia di autobus scolastici e di trasporto pubblico a livello nazionale e formando un'autorità per supervisionare la creazione di una rete elettrica pulita.