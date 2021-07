Vola l'indice delle società High Tech italiane (+3,50%)

comparto tecnologico a Milano

indice tecnologico dell'Area Euro

FTSE Italia Technology

grande capitalizzazione

Stmicroelectronics

Ftse MidCap

Esprinet

Ftse SmallCap

Be Shaping the Future

Exprivia

Piteco

(Teleborsa) - Mette il turbo ilche fa decisamente meglio dell'andamento appena positivo dell'che mostra un timido +0,44%, dopo la chiusura di ieri a quota 900.Intanto ilmostra un robusto rialzo di 4.649,3 punti dopo un inizio di giornata a quota 135.680,8.Tra le azioni italiane adell'indice tecnologia, prepotente rialzo per, che mostra una salita bruciante del 4,46% sui valori precedenti.Tra le azioni del, allunga timidamente il passo, che tratta con un modesto progresso dell'1,00%.Tra le azioni del, rialzo per, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 2,52%.Svettache segna un importante progresso del 2,05%.Composta, che cresce di un modesto +0,85%.