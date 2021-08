Eventi e scadenze: settimana del 2 agosto 2021

Almawave

(Teleborsa) -Mid&Small Summer Conference - La Mid&Small Summer Conference è organizzata da Virgilio IR per mettere in contatto gli investitori istituzionali, sia italiani che esteri. L'evento si terrà in modalità virtualeAuto - Immatricolazioni di luglio a cura del Ministero dei TrasportiCanada - Borsa di Toronto chiusa per festivitàItalia - Chiusura mercato after hours della Borsa di MilanoTesoro - Regolamento medio-lungo- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- CDA: Risultati consolidati del II trimestre 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021. I risultati verranno pubblicati il 3 agosto 2021- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Comunicato stampa e conference call per la presentazione dei risultati alla comunità finanziaria- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestraleReserve Bank of Australia - Riunione di politica monetaria e annuncio tassi15.00 - BCE - Pubblicazione del Rapporto sulle condizioni finanziarie dell'Eurosistema- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- Appuntamento: Media Conference alle ore 15.45 per la presentazione dei risultati finanziari del 2° trimestre 2021, con l'AD e Direttore Generale Alessandro Foti- Appuntamento: Conference call con analisti e investitori per la presentazione dei risultati finanziari del Gruppo Generali al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei risultati di periodo alla comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione finanziaria semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference Call per la pubblicazione dei risultati finanziari del III trimestre 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodoBanca d'Italia - Ita-coinG20 - 3° Academics informal gatheringG20 - 4° Digital Economy Task Force Meeting- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Esame della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Partecipazione al Mid & Small Virtual Summer Conference- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference Call per la presentazione dei risultati al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive / Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Risultati di periodo- Appuntamento: Conference call per la presentazione dei dati contabili del Gruppo Poste Italiane alla comunità finanziaria- Risultati di periodoG20 - Digital Economy Ministers' MeetingG20 - Digital Economy and Research Joint Ministerial SessionBCE - Bollettino Economico13.00 - BOE - Riunione di politica monetaria, annuncio tassi e pubblicazione verbali- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Risultati preliminari al 30 giugno 2021- Appuntamento: Conference call, alle ore 16.00, di presentazione dei risultati del primo semestre 2021 con Frederik Geertman,AD del Gruppo Banca Ifis- CDA: Approvazione relazione semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Preconsuntivo semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale consolidata al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30.06.2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Appuntamento: Presentazione analisti- Appuntamento: Presentazione analisti- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale 2021- CDA: Esame e approvazione del resoconto intermedio di gestione del secondo trimestre 2021 e relazione semestrale 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodo- CDA: Preconsuntivo semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione semestrale- CDA: Informazioni finanziarie periodiche aggiuntive- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- CDA: Relazione semestrale- Risultati di periodo- Appuntamento: Presentazione analisti - CDA: Relazione semestrale- Appuntamento: Conference call con la comunità finanziaria- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2021- CDA: Relazione finanziaria semestrale: approvazione del bilancio semestrale abbreviato in forma consolidata e della relazione intermedia sulla gestione al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- Risultati di periodoG20 - Research Ministers' MeetingBanca d'Italia - Gli aggregati di bilancio della Banca d'Italia; Le riserve ufficiali della Banca d'ItaliaBanca d'Italia - Sondaggio congiunturale sul mercato delle abitazioni in ItaliaRating sovrano - Norvegia - Fitch pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Malta- Moody's pubblica la revisione del merito di creditoRating sovrano - Lussemburgo - DBRS pubblica la revisione del merito di creditoTesoro - Comunicazione BOT- Appuntamento: Presentazione analisti- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021 ed earnings call sui risultati consolidati- Appuntamento: Webcast Audio Live e Conference call per la presentazione dei risultati del primo semestre 2021 con il Direttore Generale del Gruppo. Nazzareno Gregori- CDA: Esame ed approvazione della Relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021- Risultati di periodo- CDA: Relazione semestrale- CDA: Approvazione della relazione finanziaria semestrale al 30 giugno 2021