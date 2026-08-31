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Borse europee miste con Londra chiusa. Bene Milano, male Francoforte

La seduta

Commento, Finanza, Spread
Borse europee miste con Londra chiusa. Bene Milano, male Francoforte
(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee, che comunque si apprestano a chiudere il mese di agosto in aumento, a causa delle rinnovate tensioni sul fronte geopolitico, con gli attacchi militari statunitensi e iraniani del weekend e con Trump che promette di colpire "duramente" Teheran. Inoltre, il discorso di venerdì del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole ha rafforzato le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi negli Stati Uniti.

Sul fronte macroeconomico, in Germania ad agosto l'inflazione armonizzata flash ha mostrato variazioni di +0,2% su mese (contro +0,3% atteso e +0,9% precedente) e di +2,9% su anno (contro +3,1% atteso e +2,8% precedente). L'inflazione tedesca "dovrebbe rimanere vicina a +3% a/a anche nei prossimi mesi, poiché l'eventuale attenuazione delle componenti energetiche dovrebbe essere compensata dal rincaro alimentare", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo.

Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street.

L'Euro / dollaro USA è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Perde terreno l'oro, che scambia a 4.423,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,74%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,69%), che raggiunge 85,65 dollari per barile.

In salita lo spread, che arriva a quota +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,15%.

Tra gli indici di Eurolandia preda dei venditori Francoforte, con un decremento dello 0,84%, chiusa Londra, e piatta Parigi, che tiene la parità.

Lieve aumento per la Borsa di Milano, che mostra sul FTSE MIB un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share procede a piccoli passi, avanzando a 55.417 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap (+0,28%); leggermente negativo il FTSE Italia Star (-0,2%).

Tra i best performers di Milano, in evidenza Tenaris (+4,35%), Saipem (+3,32%), ENI (+2,54%) e Banca MPS (+1,65%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo, che ottiene -2,10%. Si concentrano le vendite su Buzzi, che soffre un calo dell'1,91%. Fiacca Avio, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%. Discesa modesta per Prysmian, che cede un piccolo -0,94%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, SOL (+3,34%), Banco Desio (+3,11%), Technogym (+2,51%) e De' Longhi (+2,46%).

Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis, che ottiene -5,19%. Vendite su IGD, che registra un ribasso dell'1,99%. Seduta negativa per NewPrinces, che mostra una perdita dell'1,51%. Pensosa Technoprobe, con un calo frazionale dell'1,23%.
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