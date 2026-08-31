Borse europee miste con Londra chiusa. Bene Milano, male Francoforte

(Teleborsa) - Seduta cauta per le Borse europee
, che comunque si apprestano a chiudere il mese di agosto in aumento, a causa delle rinnovate tensioni sul fronte geopolitico
, con gli attacchi militari statunitensi e iraniani del weekend e con Trump che promette
di colpire "duramente" Teheran. Inoltre, il discorso di venerdì del presidente della Fed Kevin Warsh a Jackson Hole ha rafforzato le aspettative di ulteriori rialzi dei tassi negli Stati Uniti.
Sul fronte macroeconomico
, in Germania
ad agosto l'inflazione armonizzata flash ha mostrato
variazioni di +0,2% su mese (contro +0,3% atteso e +0,9% precedente) e di +2,9% su anno (contro +3,1% atteso e +2,8% precedente). L'inflazione tedesca "dovrebbe rimanere vicina a +3% a/a anche nei prossimi mesi, poiché l'eventuale attenuazione delle componenti energetiche dovrebbe essere compensata dal rincaro alimentare", commentano gli analisti di Intesa Sanpaolo.Gira in positivo la seduta finanziaria di Piazza Affari
, che si colloca in pole position tra i listini azionari europei, colpiti oggi da vendite generalizzate. Scambi in lieve ribasso anche a Wall Street.
L'Euro / dollaro USA
è sostanzialmente stabile e si ferma su 1,16. Perde terreno l'oro
, che scambia a 4.423,2 dollari l'oncia, ritracciando dello 0,74%. Deciso rialzo del petrolio (Light Sweet Crude Oil) (+2,69%), che raggiunge 85,65 dollari per barile.
In salita lo spread
, che arriva a quota +83 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,15%. Tra gli indici di Eurolandia
preda dei venditori Francoforte
, con un decremento dello 0,84%, chiusa Londra
, e piatta Parigi
, che tiene la parità.
Lieve aumento per la Borsa di Milano
, che mostra sul FTSE MIB
un rialzo dello 0,29%; sulla stessa linea, il FTSE Italia All-Share
procede a piccoli passi, avanzando a 55.417 punti. Guadagni frazionali per il FTSE Italia Mid Cap
(+0,28%); leggermente negativo il FTSE Italia Star
(-0,2%).
Tra i best performers
di Milano, in evidenza Tenaris
(+4,35%), Saipem
(+3,32%), ENI
(+2,54%) e Banca MPS
(+1,65%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Leonardo
, che ottiene -2,10%. Si concentrano le vendite su Buzzi
, che soffre un calo dell'1,91%. Fiacca Avio
, che mostra un piccolo decremento dell'1,29%. Discesa modesta per Prysmian
, che cede un piccolo -0,94%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, SOL
(+3,34%), Banco Desio
(+3,11%), Technogym
(+2,51%) e De' Longhi
(+2,46%).
Le peggiori performance, invece, si registrano su Banca Ifis
, che ottiene -5,19%. Vendite su IGD
, che registra un ribasso dell'1,99%. Seduta negativa per NewPrinces
, che mostra una perdita dell'1,51%. Pensosa Technoprobe
, con un calo frazionale dell'1,23%.