Tiene Milano in un'Europa debole

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia
, mentre gli altri principali mercati di Eurolandia chiudono in flessione. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500
, che riporta un cauto -0,15%, mentre il Nasdaq avanza dello 0,17%. A Milano guidano STM
, Prysmian
e Fineco
, quest'ultima rinfrancata del rialzo del target price
da parte di Berenberg.
Il petrolio resta su livelli elevati
mentre regna ancora l'incertezza sul numero di petroliere che riescono a passare lo stretto di Hormuz. Il presidente Usa Donald Trump
ha detto che l’Iran dovrebbe arrendersi
per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, mentre i colloqui tra i due Paesi rimangono in una fase di stallo.
L'Euro / dollaro USA
continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Segno più per l'oro
, che mostra un aumento dell'1,10%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 82,72 dollari per barile.
Sale lo spread
, attestandosi a +79 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%. Tra le principali Borse europee
piccola perdita per Francoforte
, che scambia con un -0,38%, tentenna Londra
, che cede lo 0,28%, e sostanzialmente debole Parigi
, che registra una flessione dello 0,66%.
Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB
che si attesta sui valori della vigilia a 53.587 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share
(Piazza Affari
), che si ferma a 56.222 punti, in prossimità dei livelli precedenti.
In discesa il FTSE Italia Mid Cap
(-0,83%); come pure, negativo il FTSE Italia Star
(-0,96%).
Tra le migliori azioni italiane
a grande capitalizzazione, in evidenza STMicroelectronics
, che mostra un forte incremento del 5,03%.
Sostenuta Prysmian
, con un discreto guadagno del 2,42%.
Buoni spunti su Fineco
, che mostra un ampio vantaggio del 2,08%.
Composta Ferrari
, che cresce di un modesto +1,36%.
Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi
, che ha chiuso a -4,25%.
In perdita Stellantis
, che scende del 4,11%.
Pesante Moncler
, che segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.
Soffre Fincantieri
, che evidenzia una perdita del 3,66%.
Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione
, Banco Desio
(+2,08%) e Cembre
(+1,23%).
I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Safilo
, che ha archiviato la seduta a -3,22%.
Preda dei venditori Reply
, con un decremento del 2,82%.
Si concentrano le vendite su Sesa
, che soffre un calo del 2,54%.
Vendite su Ferragamo
, che registra un ribasso del 2,29%.