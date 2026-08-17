Milano 17-ago
0 0,00%
Nasdaq 17-ago
29.995 -0,17%
Dow Jones 17-ago
53.460 -0,51%
Londra 17-ago
10.720 -0,28%
Francoforte 17-ago
26.339 -0,38%

Tiene Milano in un'Europa debole

Commento, Finanza, Spread
Tiene Milano in un'Europa debole
(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, mentre gli altri principali mercati di Eurolandia chiudono in flessione. Continua a navigare sull'onda dell'incertezza Wall Street, con l'S&P-500, che riporta un cauto -0,15%, mentre il Nasdaq avanza dello 0,17%. A Milano guidano STM, Prysmian e Fineco, quest'ultima rinfrancata del rialzo del target price da parte di Berenberg.

Il petrolio resta su livelli elevati mentre regna ancora l'incertezza sul numero di petroliere che riescono a passare lo stretto di Hormuz. Il presidente Usa Donald Trump ha detto che l’Iran dovrebbe arrendersi per porre fine alla guerra con gli Stati Uniti, mentre i colloqui tra i due Paesi rimangono in una fase di stallo.

L'Euro / dollaro USA continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a +0,14%. Segno più per l'oro, che mostra un aumento dell'1,10%. Lieve aumento del petrolio (Light Sweet Crude Oil) che sale a 82,72 dollari per barile.

Sale lo spread, attestandosi a +79 punti base, con un incremento di 2 punti base, con il rendimento del BTP decennale pari al 4,00%.

Tra le principali Borse europee piccola perdita per Francoforte, che scambia con un -0,38%, tentenna Londra, che cede lo 0,28%, e sostanzialmente debole Parigi, che registra una flessione dello 0,66%.

Nessuna variazione significativa in chiusura per il listino milanese, con il FTSE MIB che si attesta sui valori della vigilia a 53.587 punti; sulla stessa linea, rimane ai nastri di partenza il FTSE Italia All-Share (Piazza Affari), che si ferma a 56.222 punti, in prossimità dei livelli precedenti.

In discesa il FTSE Italia Mid Cap (-0,83%); come pure, negativo il FTSE Italia Star (-0,96%).

Tra le migliori azioni italiane a grande capitalizzazione, in evidenza STMicroelectronics, che mostra un forte incremento del 5,03%.

Sostenuta Prysmian, con un discreto guadagno del 2,42%.

Buoni spunti su Fineco, che mostra un ampio vantaggio del 2,08%.

Composta Ferrari, che cresce di un modesto +1,36%.

Le peggiori performance, invece, si sono registrate su Nexi, che ha chiuso a -4,25%.

In perdita Stellantis, che scende del 4,11%.

Pesante Moncler, che segna una discesa di ben -3,84 punti percentuali.

Soffre Fincantieri, che evidenzia una perdita del 3,66%.

Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Banco Desio (+2,08%) e Cembre (+1,23%).

I più forti ribassi, invece, si sono verificati su Safilo, che ha archiviato la seduta a -3,22%.

Preda dei venditori Reply, con un decremento del 2,82%.

Si concentrano le vendite su Sesa, che soffre un calo del 2,54%.

Vendite su Ferragamo, che registra un ribasso del 2,29%.
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