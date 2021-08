Sace, mobilitate risorse per 62 miliardi da inizio pandemia

(Teleborsa) -SACE ha mobilitato risorse per 15,6 miliardi di euro in favore di 12.300 aziende, di cui oltre il 90% PMI e Mid Cap, in crescita del 64% rispetto allo stesso periodo del 2020, che portano a oltre 30.000 i clienti in portafoglio.Una performance - sottolinea il Gruppo - che porta a 62 miliardi di euro l'impegno di SACE da inizio pandemia, con, 26,5 miliardi di euro a supporto della liquidità attraverso lo strumentoe 0,8 miliardi di euro mobilitati per la nuova operatività legata al, che cresceranno nei prossimi mesi grazie alle operazioni in corso di definizione., nell'ambito del nuovo e più ampio mandato che ci rende una istituzione per la promozione dello sviluppo del Sistema Italia - ha dichiarato. - Una missione sempre più trasversale che spazia, infatti, dal sostegno alle aziende che valorizzano il Made in Italy nel mondo, al supporto per la crescita sul mercato domestico nella fase di emergenza e di ripartenza, con una, alla sostenibilità ambientale e la transizione ecologica. I risultati del primo semestre dimostrano il ruolo anticiclico di SACE e l'impegno, la professionalità e la passione di ogni collaboratore del gruppo per la ripartenza delle imprese e del Paese".