EdiliziAcrobatica prosegue l'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) -ha comunicato che, nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie autorizzato dall'Assemblea degli Azionisti del 25 giugno 2021, dal 26 al 30 luglio 2021,ad un prezzo lordo medio di circa 13,0062 euro per azione e per uncomplessivo pari aPertanto, al 2 agosto, la società specializzata in lavori di edilizia in doppia fune di sicurezza detiene direttamente 42.377 azioni proprie, pari allo 0,5276% del capitale sociale.Intanto, a Piazza Affari, giornata poco mossa rispetto alla chiusura precedente perche si posiziona a 13,1 euro.