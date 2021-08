Serie A femminile TimVision: TIM e FIGC rinnovano accordo di sponsorizzazione fino al 2023

(Teleborsa) -hannorafforzando così un sodalizio iniziato nel 1999 con la Nazionale di calcio maschile.. Il 5 agosto saranno svelate le 22 giornate degli incontri della Serie A che prenderanno ufficialmente il via sabato 28 agosto.Su TimVision – fa sapere Tim in una nota – saranno trasmesse, i match della fase finale della Coppa Italia, a partire dai Quarti di finale, e della Final Four della Supercoppa.Grazie aioltre al campionato di Serie A femminile, su TimVision sarà, inoltre, visibile tutto il calcio nazionale e internazionale e moltissimi contenuti di sport in streaming: dalla Serie A Tim, alla UEFA Europa League e il meglio della UEFA Conference League, la Serie BKT, la Liga spagnola, la FA Cup inglese, il MotoGP, la NFL, l'UFC, Matchroom, GGG e Golden Boy per la boxe e Indycar fino alla UEFA Champions League con tutti i 104 match a stagione e le 17 partite disponibili in chiaro su Canale 5. Sulla piattaforma è disponibile anche l’intero catalogo discovery+ e la programmazione completa dei Giochi Olimpici Tokyo 2020 attraverso i canali extra di Eurosport. Inoltre, è già disponibile in esclusiva per i clienti TimVision, attraverso il TimVision Box, il canale in alta definizione Eurosport 4K.