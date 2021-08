Delta aumenta i voli per Roma con un nuovo collegamento da Boston

Delta

(Teleborsa) - I passeggeriavranno una maggiore scelta di voli verso l'con il lancio delDelta daa partire da domani 5 agosto. Operativo tre volte a settimana, il volo si aggiunge ai servizi giornalieri non stop della compagnia aerea da Atlanta e New York-JFK per la capitale. "L'Italia è sempre stata una delle destinazioni europee più popolari per i clienti Delta e, da quando il paese ha allentato le restrizioni all’ingresso e l’obbligo di quarantena per i viaggi non essenziali, abbiamo visto aumentare la domanda per i nostri voli – ha detto, Managing Director - Network Planning di Delta – Boston ha un’importante comunità italiana e questo nuovo volo consentirà loro di ricongiungersi con la famiglia e gli amici oltre l'Atlantico".Una recente ricerca dell'Isnart, l', prevede che, a seguito dell'allentamento delle restrizioni all’ingresso nel Paese per i visitatori stranieri, il 32% in più dei turisti internazionali visiterà l'Italia a luglio e agosto rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.“È con grande piacere che accogliamo l’avvio di questo collegamento diretto per Boston” ha dichiarato, Head of Aviation Business Development di ADR. “Boston da sempre rappresenta una delle principali destinazioni nel Nord America per volumi di domanda, combinando un buon mix di traffico leisure e flussi business date le importanti sedi accademiche, mediche ed industriali presenti nel Massachusetts. L’apertura da parte di Delta Air Lines di un nuovo volo, non operato in precedenza dal vettore, è inoltre segnale di rinnovata fiducia per il mercato romano ed ulteriore rafforzamento della partnership tra Aeroporti di Roma e Delta Air Lines fortemente alleati fin dall’inizio della crisi pandemica per garantire la ripresa della connettività tra USA e Roma in piena sicurezza e con protocolli fortemente innovativi”.In totale, durante l'alta stagione estiva, Delta offriràper Roma, operati con Airbus A330 configurati con classe business Delta One, Delta Comfort+ e Main Cabin. Inoltre, quest'estate Delta collega anche New York-JFK a Milano e Venezia con Atlanta e New York-JFK. Tutti i voli Delta per l'Italia sono operati in collaborazione con i partner Air France, KLM e Virgin Atlantic.