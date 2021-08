Cassa ragionieri, da oggi il sito web è accessibile anche per chi è affetto da disabilità

(Teleborsa) - Un portale accessibile per chi è affetto da disabilità, anche lievi, grazie all’intelligenza artificiale. È il sito istituzionale della, presieduta da, che ha sviluppato un portale con profili di accessibilità che vanno incontro a chi è affetto da visibilità visive e motorie. “Un’iniziativa che rende la nostra Cassa ancora più accessibile – ha spiegato il presidente Pagliuca - Il 20% della popolazione mondale è affetta da, che causano difficoltà nella fruizione dei servizi digitali e web. Abbiamo deciso di adottare la massima accessibilità per gli associati con un sistema di intelligenza artificiale: in questo modo forniremo servizi e informazioni fruibili al meglio da tutti gli iscritti, senza discriminazioni”.La soluzione adottata dalla Cassa, coordinata da, responsabile dell’area gestione sistemi informativi della Cnpr, è fornita dalla società AccessiWay, partner italiano della, leader mondiale di soluzioni di accessibilità(Web Content Accessibilità Guidelines), ed è adottata da oltre 150mila siti web internazionali pubblici e privati. Sarà quindi possibile scegliere il profilo di accessibilità più adatto (ad esempio per epilessia, per gli ipovedenti, per disabilità cognitive, ADHD, per non vedenti tramite screen reader oppure per navigare utilizzando la tastiera). Sarà poi possibile personalizzare questi profili per regolare la visibilità dei contenuti: tutto questo permetterà una migliore fruizione dei servizi digitali offerti dalla Cassa.