Antitrust, sanzione di 11 milioni di euro a Poste Italiane per abuso di dipendenza economica

Poste Italiane

(Teleborsa) - L'ha sanzionato per oltreper abuso di. Secondo l'Autorità, Poste Italiane ha imposto clausole ingiustificatamente gravose nei contratti sottoscritti nel 2012 e nel 2013, e vigenti fino al mese di giugno 2017, con, una società che per molti anni ha svolto, per conto di Poste Italiane, il servizio di distribuzione e raccolta di corrispondenza nellaIn particolare, prosegue l'Antitrust, la società ha adottato un insieme diingiustificatamente gravose ed ha tenuto condotte abusive che hanno prodotto un consistente squilibrio nel rapporto negoziale con Soluzioni, costretta, tra l'altro, a sopportare il divieto di trasporto e consegna congiunti dei prodotti di Poste Italiane e quelli di terzi, nonché a consentire a Poste di ridurre, a proprio piacimento, ie di modificare la tipologia dei prodotti. Inoltre, Soluzioni è stata costretta a svolgere prestazioni aggiuntive non previste dal contratto, peraltro non retribuite.Secondo l'Antitrust, dunque, Poste Italiane ha ostacolato il corretto svolgimento delnel mercato di riferimento, perché con la sua condotta abusiva ha escluso un operatore che avrebbe potuto sia prestare la propria attività a favore di operatori postali alternativi sia costituire un potenziale vincolo concorrenziale a livello locale.